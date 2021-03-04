Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Koronavirüs felaketi sağlığın yanı sıra ekonomi ve ticaret üzerinde de tahribata yol açtı.

Bu küresel salgın felaketine karşı mücadeleyi ancak uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz.

Türkiye olarak salgın dönemindeki zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk.

Salgının etkilerini en aza indirmek için bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021 senesinin turizm sektörü açısından kayıpların fazlasıyla telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara şimdiden başladık.

İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferleri yeniden başlıyor

İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlamasını hedefleyen koridor Doğu ile Batı arasında etkileşimi artıracaktır.

Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrısını tekrarlıyorum.

17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.

Karabağ'da ateşkes süreci

Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir.

İran'a uygulanan yaptırımlar

İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.

KKTC ile ilişkiler

Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek, maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum.