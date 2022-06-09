Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Senaryo gereği bir adaya hava, kara ve deniz unsurlarıyla sızma harekatı yapılıyor.

EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatının Seçkin Gözlemci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı gündüz safhasıyla sona erecek.

Yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor

Efes-2022 tatbikatı, 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesinin amaçlandığı tatbikatta, Birleşmiş Milletlerin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade ediliyor.

Ayrıntılar gelecek...