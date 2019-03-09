Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Son bir yılda 4. defa Diyarbakır'dayım. Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye'de Diyarbakır'dır.

-Şu anda 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok, İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. 4 gidiş 4 geliş yollar, Dicle'siyle Sur'uyla bir başka Diyarbakır var. Terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, kayyumlarla bugünlere geldik.

-Devletin belediyelere verdiği imkanları çukur kazmak için kullandılar ama biz teröristleri kazdıkları çukura gömdük. Şehirlere hizmet edecekleri yerde iradelerini terör örgütlerine teslim ettiler.

-Onların derdi hizmet etmek değil, teröre selam durmaktır. Halka hizmet etmek yerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyan belediye başkanlarını görevden aldık.

-Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz. Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor. Diyarbakır, yatırıma, işe, istihdama dönüştüren belediye başkanlarını hak ediyor.

-Diyarbakır'a 41 kattrilyon lira yatırım yaptık. Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler. Eğitimde 5 bin 700 derslik inşa ettik, Dicle Üniversitesi'ni ülkemizin gözde üniversitesi haline getirdik. Bin 300 kapasiteli yeni öğrenim yurdu daha yapıyoruz. Gençlerimiz için yeni spor alanları yapacağız. Diyarbakır'da iki şehir hastanesi birden yapıyoruz.

-Bunların derdi çukur, çöp, çamur. Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık.

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