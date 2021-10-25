Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Kabul, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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