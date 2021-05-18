İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Bahçeli ile bir araya geleceği belirtilmişti.

İki liderin Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.

Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

İki liderin görüşmesinde, yeni anayasa çalışmaları ile iç ve dış gelişmelerin masada olması bekleniyor.

Liderlerin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da görüşeceği tahmin ediliyor.

Normalleşme yönünde yaz aylarına yönelik atılması beklenen adımlar ve bu kapsamda değerlendirmelerin görüşüleceği düşünülüyor.