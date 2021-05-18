Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde görüşüyor.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Bahçeli ile bir araya geleceği belirtilmişti.
İki liderin Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.
Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.
İki liderin görüşmesinde, yeni anayasa çalışmaları ile iç ve dış gelişmelerin masada olması bekleniyor.
Liderlerin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da görüşeceği tahmin ediliyor.
Normalleşme yönünde yaz aylarına yönelik atılması beklenen adımlar ve bu kapsamda değerlendirmelerin görüşüleceği düşünülüyor.
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