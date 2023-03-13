Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul edecek
Seçimlere giderken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek. Görüşmenin ana gündemi seçimler olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.
Saat 14.00' te başlaması planlanan görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Görüşmede seçim sürecinin yanı sıra Cumhur İttifakının yol haritası ele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum da değerlendirilecek.
Erdoğan ve Destici arasında son görüşme 9 Mart'ta yapılmıştı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici BBP AK Parti
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