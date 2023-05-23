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TRT Haber 23.05.2023 10:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya'ya giderek depremzedelerle bir araya gelecek. Yeniden inşa ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Erdoğan, daha sonra il ziyaretleri kapsamında Sivas'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerle buluşacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün il ziyaretlerine devam edecek, Malatya ve Sivas'ta halkla buluşacak.

Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'dan, öğle saatlerinde 6 Şubat depremlerinin etkilediği illerden Malatya'ya gidecek.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan konteyner kentte depremzedeler ile bir araya gelecek.

Malatya'daki yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak.

Sivas'ta halka hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sivas'a geçecek. Son olarak 3,5 yıl önce ziyaret ettiği şehirde Sivaslılara hitap edecek. Hükümet meydanında gerçekleşecek program 16.30'da başlayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Deprem Malatya Sivas
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