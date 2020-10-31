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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle sarsılan İzmir'e gidiyor
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ziyaretinin ardından 6,6'lık depremin yaşandığı İzmir'e gidiyor.
Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket etti.
Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili yerinde bilgi alacak.
Van ziyaretinde İzmir depremine ilişkin konuşan Erdoğan, depremin hemen ardından devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla İzmir'in yardımına koştuğunu söyledi. Erdoğan, "İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz" dedi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:37
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