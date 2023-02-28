Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Öncelikle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tarihimize en acı günlerimizden biri olarak geçen 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'dı. Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

Geçen hafta Hatay'da yaşanan sarsıntıların ardından dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazıkki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını buradan tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.

Arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda Maraş'ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinası görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Elbistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Rabbim tüm depremzedelerimize sabrı cemil ihsan eylesin diyoruz. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında da duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde milletimizin bu imtihanı gerçekten vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz.

Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de depremzedelerimize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde deprem alanının genişliği çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk.

Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemizden köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenlerin haricinde toplam 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Hali hazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleri ile birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk.

İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfağımız ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyor barandadan yem desteğine kadar her konuda yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. İlçemiz genelindeki bin 123 trafonun 2'si haricinde hepsi faal haldedir yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Böylece abonelerimizin yüzde 75'ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Kara yollarımızda deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik.

Ayrıntılar gelecek...