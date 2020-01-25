Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...