Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Tillo'ya kalbi selam sayılarımı gönderiyorum. Bugün malum Güldal Akşit kardeşimizi hakka uğurladık. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Partimizin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2 dönem milletvekilliği yaptı. Son zamanlarda benim danışmanlarımdan bir tanesiydi. Babası da ülkemizin önemli diplomatlarından bir tanesiydi. Son dönemde bu hastalık Güldal hanımefendiyi de vurdu. Bizleri de İnşallah sevgili habibine komşu olanlardan nesil eylesin.

Malum bir mağarada bu teröristler sıkıştırıldı. 7 tane orada halledildi. Artı 2 terörist daha halledildi. Sayı 9 oldu. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Er ya da geç bunları kazımadan kökünü kurutmadan bize durmak yok. Milletim de bunların kitabını herhalde güdecektir.

Helalleşmeyi ortaya atanların öncelikle buradaki kardeşlerimizden helallik almaları lazım.

Evlendiğim dönemde tanıdığım Siirt, ne yazık ki bugün yok. Çoğu terör sebebiyle göç etti. Topraklarını terk ederek İstanbul, İzmir ve Ankara'ya göç ettiler.

Onlara burada yaşamayı zulüm edenlere hesap soruyoruz, üzerlerine gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz.

Hollanda'da PKK yandaşlarına gözaltı

Hollanda'da da 50 PKK'lı apar topar gözaltına alındı, bedelini ödediler. Artık birçok ülkede ağır bedeller ödeyecekler. Barınacak yer bulamayacaklar. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Bunların üzerlerine gidiyoruz.

Irak'tan Suriye'ye Libya'dan Sudan'a kadar pekçok yerde sergilenen oyun bizde de denenmeye başladı. Asırlık hesaplaşmaların hepsinde alnımızın akıyla çıktık. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...