Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Bosna Hersek'in milletimizin gözünde apayrı bir yeri var.

İşbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşme imkanı yakaladık. Sanayi, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki işbirliklerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Görüşmemizde Balkanlardaki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel istikrarın muhafazası yönünde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu.https://t.co/HfdEbXoKvc pic.twitter.com/PBVTSpkxDG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2021

"Sivillerimizi ülkemize taşıdık"

(Afganistan'dan tahliyeler) Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz.

Türkiye-Bosna Hersek arasında belirlenen bir hedef var, o da ikili ticaret hacmimizi 1 milyar avroya çıkartmak. Çok kararlı bir çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle Bosna Hersek'in çok daha güçlü hale gelebilmesi noktasında aramızdaki yatırımların üzerinde durduk. Atacağımız adımlarla gerek yatırımda gerek istihdamda gerek ihracatta Bosna Hersek çok ciddi adımlar atabilir, bunları sağlayabiliriz.

"Artık orada bizim asker veya sivil kimse kalmayacak"

DEAŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. Ortada terör örgütlerinin çatışması var. Türkiye'nin karlı çıkması, başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. Bütün mesele Afganistan halkının bir an önce huzurlu bir şekilde yaşaması. Ne gibi adımlar atacağız onların da planlamalarını yapacağız. Bu gece itibarıyla da oradaki tüm elemanlarımızı çekiyoruz. Artık orada bizim asker veya sivil kimse kalmayacak. Sadece bir teknik heyet az sayıda kişilik onlar kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. Ortada terör örgütlerinin çatışması var. Bu terör örgütlerinin çatışmasından da Türkiye’nin karlı çıkması veya bir başka ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez.https://t.co/RoogO0I3wQ pic.twitter.com/FpHKxo53JG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2021

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