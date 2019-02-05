Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın görüşeceğini söyledi. İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesinin Meclis Başkanlığı seçimi olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak ortak hareket edeceklerini belirtti.

CHP'nin iş bankası hisseleri

CHP'nin İş Bankası hisselerine de değinen Erdoğan, "Bir siyasi partinin bankacılık faaliyeti yapması doğru değil." dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında da "İş Bankası masada, bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankası’nı CHP’ye değil hazineye tahsisi vardır. İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır ve bu İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır.https://t.co/Bl4J5igrUr pic.twitter.com/Xt7cS3iCD1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Şubat 2019

Kaynak: AA, TRT Haber