Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 06:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.
Etiketler: Çin Recep Tayyip Erdoğan
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