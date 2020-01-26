Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Cezayir ile İkili ilişkilerimizi ve iş birliğimizi daha ileriye taşımak inancındayız.

- Görüşmelerimizin, siyasi, askeri, kültürel boyutu vardı. Bunları ele alma fırsatı elde ettik.

- Konseyimizin ilk toplantısını gerçekleştirmek maksadıyla Tebbun'u Türkiye'ye davet ettik.

- Afrika kıtasındaki en büyük 2. ortağımız olan Cezayir ile ticari faaliyetlerimizi 5 milyar dolara çıkarmayı değerlendirdik. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir. Aramızdaki ilişkileri kazan kazan esasına dayalı olarak inşa ederek bu adımları atıyoruz. Türk ve Cezayirli iş adamlarımızı yeni ortaklıklar ve istihdam oluşturmak için bu yatırımları teşvik ediyoruz. Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye seyahat etmesini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizeyi kaldırdık.

- Görüşmelerimizde güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi geliştirme kararı aldık.

- Tebbun ile bölgesel meseleler hakkında kapsamlı ve verimli bir fikir alışverişinde bulunduk. Libya'daki gelişmeler Cezayir'i de etkiliyor. Biz krizin başından beri Libya'da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını vurguluyoruz. Hem bölge ülkeleri hem de uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz. Cezayir'in Berlin sürecine dahil olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libya'da istikrarın sağlanması çalışmalarına Cezayir'in olumlu katlıları olacağına inanıyoruz. Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahasası haline gelmesine izin verilmemelidir. Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır.

- Uluslararası toplum ne Suriye'de ne Libya'da olumlu bir imtihan verememiştir. Libya krizinin derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sergilenen tavrın çok büyük bir payı vardır. Berlin Konferansında alınan kararların sahada uygulamaya geçirilmesi önem arz ediyor. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.