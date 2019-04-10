Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

"Emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor. Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

"Acırsak acınacak hale geliriz"

FETÖ ile mücadele ile ilgili Erdoğan, "FETÖ'cü hainlere karşı topyekün bir şekilde mücadele ettik. FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum, acırsak acınacak hale geliriz. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız. Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.

"Yapılan saldırıların amacı temelimizi yıkmaktır"

Erdoğan, "Bir milletin büyüklüğü birlik ve beraberliğiyle devletinin ekonomik, askeri, diplomatik imkanlarıyla orantılıdır. Son dönemde ezanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza ve ekonomimize yapılan saldırıların amacı temelimizi yıkmaktır. Ülkemizi farklı cephelerden sıkıştırmanın derdinde olduklarını biliyorum. Bugüne kadar tüm fitneleri bertaraf ederek birlikteliğimizi koruduk" şeklinde konuştu.

"Bizi dize getireceklerini sananlara mümkün olmadığını gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik." diyerek, "Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA