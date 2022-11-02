Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber ortak yayınında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp bakacağız. TOGG'un fabrikasında her şey robotik. TOGG'u halkımıza sevdirmek bizim için önemli. Vatandaşımızın önüne seçenekler sunacağız, hangisini beğenirse onu alacak. Eşim kırmızı rengi beğendi, kırmızı rengi alacağız. İlham Aliyev "2 tane TOGG istiyorum" dedi. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. 4,8 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabiliyor. Daha önce test yapmıştım, 160 Km'ye kadar çıkmıştım.

Yola çıkarken biz dört ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Biz bunlarla yola çıktık. Arkasından ulaşım, enerji, tarım, dış politika işi güçlendirdik. Türkiye altyapısı olmayan ülkeydi.

Tahıl koridoru krizi

Putin ve Zelenskiy ile 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Taraflar olumlu yaklaştı, bize hiç ters yaklaşmadılar. Dün aradım Putin'i, bugün 12'den itibaren koridoru açtılar. Cibuti, Somali, Sudan'ın durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz.

Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız.

Gaz merkezi çalışmaları

Rusya tarafı ile bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. En yakın merkez olarak Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış Avrupa'ya dağıtım yapmak mümkün olacak. Bunlar ilk tespitler. Biz enerji merkezi olma yolunda adım atıyoruz. Merkez olmak için tek kaynak yeterli olmaz, bunu dağıtmak zorundayız. Ayrıca depolama tesislerimizi kuracağız.

Denizlerde sondaj faaliyetleri

Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı bir güç katacak. Biz göreve geldiğimizde sismik ve sondaj gemileri yoktu. Sonradan biz bunları alırken kar ettik. Şu anda bu gemilerin fiyatları çok farklı bir noktada. Bizim farklı ülkelerde, doğalgaz kaynaklarının yoğun olduğu ülkelerde çalışma yapıp bunları satma şansımız var. Libya mesela bu tür çalışmaya girebiliriz diyor. Tuna-1'de çalışmalar önemli. Sakarya Gaz Sahası'da aynı şekilde.

İlk etapta 10 kuyu sonra 40 kuyu açacağız. Botaş gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay tamamlayacak. Rezervler tespit edildikçe belki daha fazlasını da yakalayacağız. Son aldığımız sondaj gemisi 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bu bizim için bir avantaj. Hesaplamalar kesinleşince yeni sonuçları da açıklayacağız.

"Uyuşturucu baronlarına yol açıyor"

Biz terörle mücadele ediyoruz, yaptığımız yatırımlar ortada utanmadan cari açığı uyuşturucuyla ilişkilendiriyor. Kılıçdaroğlu ABD'de kendisine ezberletilenleri konuşuyor. Kalkmışlar Tabipler Odası'nın iftiralarını savunuyorlar. Yargıda gereken hesabı verecek.

Bütün köyleri, ilçeleri sayın Bahçeli ve ekibi dolaşıyor. Cumartesi günü Gaziantep'te halkımızla bütünleşeceğiz. Zillet ittifakı yakında dağılacak, ömrü fazla uzun değil.

CHP'li vekillerin mahkemedeki davranışları

Bunlar kanun tanımazlığın en açık örneğidir. Bay Kemal bunları savunuyor çünkü aynı karaktere sahip. Adalet Bakanlığı takibini yapıyor. Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Bunlar siyaseti kirlettiler. Atatürk'ün ruhunu sızlattılar. Yalova'daki mahkeme heyetinin ayrıca dava açmasını öneririm. Burada etki yok, hakaret yok. Genel Başkanı hakim savcıları tehdit ederse milletvekili de salonda böyle hakaretlerde bulunur.

"Aile anayasa ile korunacak"

Bir milletin yapısı aileden başlar. Biz güçlü ailelerden oluşan örf ve adetiyle böyle bir milletiz. Aile yapısını bozmak, lekelemek kimsenin haddine değildir. Cumhur İttfakı olarak aile saygınlığını ortaya koyacağız. Her türlü sapkınlık ve yozlaşmadan bunları koruyacağız.

Başörtüsüne anayasal güvence

Kılıçdaroğlu başörtüsünü utanmadan ben çözdüm diyor. Bu ara başörtülü bayanları alıp onlara rozet takıyor. Bu seçimlerde başörtülü birkaç aday da çıkarırsa hiç şaşmayın, mecburen bunu yapacak. Sayın Ecevit'in Merve Kavakçı'yı hafızamdan silip atmam mümkün değil. Bunları gördük biz. Başörtüsü teklifimiz Meclis'e sevk edilme aşamasına geldi. Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımız diğer partilerle görüşüyor. Teklif görüşmeleri CHP'nin bir samimiyet sınavı olacak.

Savunma sanayiinde tarihi adımlar

Savunma sanayiinde tarihi işler yapıyoruz. CENK ve GEZGİN gibi füzelerin müjdesini vereceğiz. ROKETSAN bünyesinde bir dizi füze projesi yürütülüyor. Daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde açıklayacağız. Tayfun füzesinin menzili de artırılacak. Şimdiden bu, Yunanistan'ı ürkütmeye başladı.

2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Bayraktar Kızılelma, TB3 SİHA Anadolu uçak gemimize inip kalkacak. Atak 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

"Faizi tek haneye çekiyoruz"

Faizi tek haneli rakama doğru çekiyoruz. Yatırımda kamu bankalarımız teşvik edici olacaklar. Sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz. Bizim şu anda cari açığımız ağırlı olarak petroldan kaynaklanıyor. Yıl başından sonra adımlar atacağız. Sayın Putin'le yaptığımız görüşmelerle fiyat politikalarında olumlu adımlar atabileceğiz.

Krizleri yönetirsiniz ama belirsizlikleri yönetemezsiniz. Biz başkanlık sistemiyle küresel berlirsizliğe hazırlıklıyız. Güçlüyüz, rahat konuşuyoruz.

İsrail ile ikili ilişkiler

Herzog sabırlı bir yaklaşım içerisinde. İsrail ile ilişkilerimizi sürdürülebilir bir zeminde devam ettirmeyi arzu ediyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Külliye'de ağırladık sonra da görüşmelerimiz oldu. Büyükelçi atamalarını karşılıklı olarak açıkladık. Karşılıklı temaslarla ilişkileri tüm alanlarda devam ettirme ümidimizi koruyoruz. Tüm bölge bundan kazançlı çıkacaktır.

İlk evim ilk işyerim projesi

Dev bir proje bu. 500 bin konut meselesi var. Arsaların altyapısını devlet olarak biz yapıyoruz. Seçimden sonra da 'Türkiye Yüzyılı'na ayrı bir güç katacağız.

Arsa ve işyeri başvurularımızı 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz.