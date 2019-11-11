Türkiye ile ABD ilişkileri hassas bir süreçten geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüşecek.

Masadaki en sıcak başlık Barış Pınarı Harekatı olacak. Erdoğan'ın 17 Ekim'de varılan mutabakatı hatırlatması, bölgede hala teröristlerin olduğu vurgulaması ve verilen sözlerin tutulmadığını ABD Başkanına vurgulaması öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump'ın tepki çeken mektubunu Erdoğan yanında götürecek.

Trump'a iade edecek. Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerinin listesini Trump'a verecek.

Türkiye'nin F-35 programının ortağı olduğu vurgulanacak

Savunma sanayi ayrı başlık olacak. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından yaşanan süreç değerlendirilecek. Türkiye'nin F-35 programının ortağı olduğu hatırlatılacak. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi de gündeme gelecek.

FETÖ ile mücadele, elebaşı Gülen'in iadesi konusu da konuşulacak. Halkbank Davası ile 1915 olayları ve sözde Ermeni iddialarına ilişkin yasa tasarısı da masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılık vurgulandı. İki liderin telefon görüşmesinin ardından Kremlin'den de bir açıklama geldi.

"Soçi'de imzalanan mutabakat uyarınca Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenlik hakları ve birliğine sıkı sıkıya bağlı kalınarak bu ülkenin kuzeydoğusundaki durumun istikrara kavuşturmak için karşılıklı koordinasyon adımlarının atılmasına devam edilmesinin önemi vurgulanmıştır"denildi.

Açıklamada ayrıca Aralık ayı sonunda Türk Akımı boru hattının hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: TRT Haber