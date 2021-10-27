Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile imzalanan anlaşmaların ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklmalarından öne çıkanlar:
Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.
"Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız"
Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.
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Etiketler: Çad Recep Tayyip Erdoğan
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