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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüs ile mücadelede destek ve iş birliği konuları ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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