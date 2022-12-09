Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgar mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev arasında Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi.
Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi
Görüşme sonrası, Erdoğan ve Radev, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Etiketler: Bulgaristan Recep Tayyip Erdoğan
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