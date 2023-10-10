Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Putin ile görüşeceğim

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

"Avrupa'nın bütünleşmesi, ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır"

Gelecek sene iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yılını idrak edeceğiz.

Avrupa'nın bütünleşmesi, ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiç bir alternatifi kabul etmeyeceğmizi özellikle vurguladım.

İsrail- Filistin çatışması

1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda geç kaldığımız her gün, bölgemiz kan ve göz yaşı girdabından kurtulamayacaktır.

[Filistin diplomasisi]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin’le de Guterres’le de görüşmem olacak. Bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır.https://t.co/1ukv9npAg9 pic.twitter.com/kQwJsnXzYa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.

Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Dün bir takım telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bugün Putin ve Guterres ile de görüşeceğim.

[Filistin diplomasisi]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin’le de Guterres’le de görüşmem olacak. Bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır.https://t.co/1ukv9npAg9 pic.twitter.com/kQwJsnXzYa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil geliştirerek devam edeceğiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.

"Olaya sadece Hamas olarak bakmak adil olmaz"

Kararlarımzıı verirken adil karar vermek geriyor. Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak adil olmaz.

Bu duruma nasıl gelindi, bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı.

"Elektrik yok, su yok, hani insan hakları?"

Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları?

[İsrail-Filistin çatışması]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda Gazze’ye su verilmiyor, elektrik verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde suyu, elektriği kesemezsiniz.https://t.co/1ukv9npAg9 pic.twitter.com/pjdKO8xP0p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde siz suyu , elektriği kesemezsiniz.

Erdoğan'dan ABD'ye SİHA tepkisi

[ABD’ye SİHA tepkisi]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de Amerika’nın üslerinin ne işi var? Türkiye’nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. Türkiye, NATO’da ABD’nin ortağı değil mi? Bunu ne ile izah edeceğiz?https://t.co/bqnSCEEhkh pic.twitter.com/E3EQJYQxk8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Bakın bir Suriye'de 20'nin üstünde Amerika'nin üssü var. Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor. 23 üs. Bütün bunları da değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz?

[İsrail-Filistin çatışması]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika uçak gemisini İsrail’e gönderiyor. Amerika’nın uçak gemisinin İsrail’de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?https://t.co/1ukv9np2qB pic.twitter.com/Pkbdvr01vj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini şu anda ABD destekliyor, eğitiyor, donatıyor. Sonrada maalesef yine Suriye'de Ortadoğu'da buraları kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim.

Ayrıntılar geliyor...