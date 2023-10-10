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Gündem
TRT Haber 10.10.2023 18:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Erdoğan, İsrail - Filistin çatışması ile ilgili bugün Putin ve Guterres ile de görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Putin ile görüşeceğim

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

"Avrupa'nın bütünleşmesi, ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır"

Gelecek sene iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yılını idrak edeceğiz.

Avrupa'nın bütünleşmesi, ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiç bir alternatifi kabul etmeyeceğmizi özellikle vurguladım.

İsrail- Filistin çatışması

1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda geç kaldığımız her gün, bölgemiz kan ve göz yaşı girdabından kurtulamayacaktır.

 

Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.

Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Dün bir takım telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bugün Putin ve Guterres ile de görüşeceğim.

 

Bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil geliştirerek devam edeceğiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.

"Olaya sadece Hamas olarak bakmak adil olmaz"

Kararlarımzıı verirken adil karar vermek geriyor. Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak adil olmaz. 

Bu duruma nasıl gelindi, bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı.

"Elektrik yok, su yok, hani insan hakları?"

Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları?

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde siz suyu , elektriği kesemezsiniz.

Erdoğan'dan ABD'ye SİHA tepkisi

 

Bakın bir Suriye'de 20'nin üstünde Amerika'nin üssü var. Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor. 23 üs. Bütün bunları da değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz?

 

İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini şu anda ABD destekliyor, eğitiyor, donatıyor. Sonrada maalesef yine Suriye'de Ortadoğu'da buraları kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim.

Ayrıntılar geliyor...

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