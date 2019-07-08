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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gidiyor
08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:08 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere bugün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra, toplantıya katılan bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği Althea Harekatı Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda görevli askerleri de ziyaret edecek.
Kaynak: TRT Haber
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