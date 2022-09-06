İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada etnik ve dini temelli ayrışmalar acıdan öte bir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların kimseye fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla görüyoruz.

Bosna Hersek’in siyasi istikrarını desteklediğimizi açık bir şekilde vurguluyoruz.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve Bosna Hersek ile ticaretimizin geliştirilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz

Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.https://t.co/uCACi0VBbt pic.twitter.com/bYgtfFZHzG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2022

"Müteahhitlik alanında firmalarımız 1 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdi"

Firmalarımızın sanayi altyapı, konut, turistik tesis, enerji ve sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna Hersek’in istihdamına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon yatırımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Müteahhitlik alanında burada faaliyet gösteren firmalarımız toplam 1 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdi. Önümüzdeki dönem için tarım ve turizm alanlarına ağırlık verilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

"Her alanda Bosna Hersek’in yanında olacağız"

Bugün buradaki görüşmelerin başarılı sonuçlar vermesini, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine fayda sağlamasını ümit ediyorum.

Her alanda Bosna Hersek’in yanında olacağımızın altını çizmek istiyorum. Temennimiz daha fazla yatırımcının burada iş yapmaya gönüllü olması ve Bosna Hersek’in daha iyi bir konuma gelmesidir."

Ayrıntılar geliyor...