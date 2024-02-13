Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış ve huzura giden yol bağımsız Filistin'in kabulünden geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

"İstikrar yolundan asla sapmadan bugünlere geldik"

Geleceğin hükümetlerini şekillendirmek temasıyla gerçekleştirilen zirvenin pozitif etki yapacağına inanıyorum. Uyumlu şekilde Türkiye olarak Cumhurişyetimizin 100. yılı dolayısıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Özellikle son 21 yılda Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüterek ilerilere taşıdık. Büyüyen ekonomisiyle uluslararası alanda etkisiyle savunma alanındaki atılımlarıyla bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur duyuyoruz. Maruz kaldığımız göç baskısına ve terör eylemlerine rağmen istikrar yolunda asla sapmadan bugünlere geldik.

"Asrın felaketini yaşamış bir millet olarak yaralarımızı süratle sarıyoruz"

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde 53 binden fazla canımızı topraklara verdik. Tam 1 yıl önce asrın felaketini yaşamış bir millet olarak yaralarımızı süratle sarıyoruz. Tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Dost ve kardeş ülkelerin de desteği ile hamdolsun yaralarımızı süratle sarıyoruz. Bir kez daha başta Emirlikler olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/IGqogAaFfV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2024

"Elde ettiğimiz her başarının arkasında çok büyük bir emek, sabır, tecrübe ve dirayet var"

3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'de dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Elde ettiğimiz her bir başarının arka planında çok büyük bir emek, sabır, tecrübe ve dirayet vardır. Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun mücadelemizi azimle sürdürdük.

"Çalışmalarımızı çok yoğun ve çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz"

40 yılı aşkın bir süredir siyasetin içinde olan bir kardeşinizim. Bugün takdirle konuşulan eserlere, hizmetlere, yatırımlara imza attık. 2001 senesinde "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek AK Partimizi kurduk. Hapse girdiğimizde bazı gazeteler "Muhtar bile olamaz" manşeti atmıştı. Önce başbakan sonra da cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmetkarlık ediyoruz. Başarılarımıza 17 seçim zaferini de sığdırdık. Şimdi de 31 Mart mahalli idari seçimlerine hazırlanıyoruz. İnşallah 18'inci zaferimizi elde edeceğiz. Çalışmalarımızı çok yoğun ve çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz.

"Türkiye hep barıştan yana oldu"

Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsıldık. Enerji fiyatlarından gıda krizine geniş bir alanda ilave sorunlarla yüzleştik. Türkiye, ilk günden bu yana hep barıştan yana oldu. Rusya-Ukrayna savaşından ateşkesin sağlanması için elimizi taşın altına koyduk. Karadeniz Girişimimiz ile gıda krizinin önüne geçtik. Pek çok siyasi, diplomasi hamle yaptık. Adil bir barışın mümkün olduğuna dair inancımızı halen koruyoruz.

"Daha fazla gözyaşı akmadan bölgede barışın sağlanmasını diliyorum"

Çözüme kavuşturulamayan her mesele daha büyümüştür. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini görüyoruz. Bunun en acı örneği Gazze. Filistin topraklarındaki işgal artarak devam ediyor. İsrail on yıllardır işgal, gasp ve yıkım politikalarından vazgeçmemiştir. 1948 tarihinden bugüne İsrail-Filistin haritalarına bakmak bile olayın vehametini göstermektedir. Buradaki sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözümün de yolunu bulamayız. İsrail 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmeli, çatışmaları da sona erdirmeli. İsrail, Filistin'in temel haklarını tanımalıdır. Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz. u ana kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaşmak üzere bölgeye gönderdik. Toplam 380 hasta ile 344 refakatçiyi Türkiye'de misafir ediyor, tedavilerini sağlıyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Mevcut İsrail yönetiminden rahatsız oluyor ve insanlık adına endişe duyuyoruz. Daha fazla gözyaşı akmadan, bölgemiz daha fazla tehdit altında kalmadan bölgede barışın sağlanmasını diliyorum.