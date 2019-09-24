Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuşuyor24 Eylül 2019 Salı 18:02 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 18:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu’na hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Bugün dünyamızda ne hakların ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır. Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze. Uluslararası camia geleceğini tehdit eden sorunlara çözüm üretemiyor.
- Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.
- Dünya 5'ten büyüktür, kurallarımızı değiştirme zamanı çoktan geldi.
-Nükleer güç ya herkes için yasak ya herkes için serbest olmalıdır.
- BM Güvenlik Konseyi'nde reformları gerçekleştirmeliyiz.
- Her birimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz.
- Tüm ülkelerin adalet ve ahlak üzerine girişimlerimize destek vermelerini istiyoruz.
"Aylan bebeği dünya çabuk unuttu"
- Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Suriye'de DEAŞ'a karşı en büyük darbeyi Türkiye vurdu. DEAŞ'ın Suriye'deki çöküş sürecini biz başlattık. Beş milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.
- New York nüfusunun yarısı kadar Suriyeli Türkiye'de misafirimiz. Suriye sığınmacılar için Avrupa Birliği'nden bize gelen destek 3 milyar euro. Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık.
- Aylan bebeği dünya çabuk unuttu, bir gün sizin de başınıza gelebilir.
- Suriye Anayasa Komitesi'nin etkin ve verimli çalıştırılması gerekir.
- Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz.
- İlk 8 ayda 32 bin düzensiz göçmeni kurtardık.
- İdlib'deki katliamların ve potansiyel göç dalgasının önüne geçilmeli.
- Rusya ile Soçi'de aldığımız mutabakat geçerliliğini sürdürüyor.
- Fırat'ın doğusundan PKK/YPG terör örgütleri ortadan kaldırılmalı.
- ABD ile güvenli bölge görüşmelerimiz sürüyor. Güvenli bölge derinliğini Deyrizor, Rakka hattına indirmeliyiz. Amaç 30 km derinliğinde 480 km uzunluğunda barış koridoru tesis etmek.
- Tüm ülkeleri Suriye ile ilgili çabalarımızı desteklemeye çağırıyorum.
- Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyacağız.
- Yemen'e ve Katar'a yönelik müdahaleler ağır sonuçlar doğurdu.
- Petrol tesislerine saldırılar nedeniyle yükselen kriz bir an önce çözülmeli.
- Gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayetinin takipçisi olacağız.
- İran'a yönelik tehditler bir an önce rasyonel zeminde çözüme kavuşturulmalı.
- Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır.
- BM'nin İsrail ile ilgili aldığı kararlar hayata geçmiyor, BM ne işe yarıyor? Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.
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