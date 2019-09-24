Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Bugün dünyamızda ne hakların ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır. Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze. Uluslararası camia geleceğini tehdit eden sorunlara çözüm üretemiyor.

- Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.

- Dünya 5'ten büyüktür, kurallarımızı değiştirme zamanı çoktan geldi.

-Nükleer güç ya herkes için yasak ya herkes için serbest olmalıdır.

- BM Güvenlik Konseyi'nde reformları gerçekleştirmeliyiz.

- Her birimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz.

- Tüm ülkelerin adalet ve ahlak üzerine girişimlerimize destek vermelerini istiyoruz.

"Aylan bebeği dünya çabuk unuttu"

- Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Suriye'de DEAŞ'a karşı en büyük darbeyi Türkiye vurdu. DEAŞ'ın Suriye'deki çöküş sürecini biz başlattık. Beş milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.

- New York nüfusunun yarısı kadar Suriyeli Türkiye'de misafirimiz. Suriye sığınmacılar için Avrupa Birliği'nden bize gelen destek 3 milyar euro. Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık.

- Aylan bebeği dünya çabuk unuttu, bir gün sizin de başınıza gelebilir.

- Suriye Anayasa Komitesi'nin etkin ve verimli çalıştırılması gerekir.

- Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz.

- İlk 8 ayda 32 bin düzensiz göçmeni kurtardık.

- İdlib'deki katliamların ve potansiyel göç dalgasının önüne geçilmeli.

- Rusya ile Soçi'de aldığımız mutabakat geçerliliğini sürdürüyor.

- Fırat'ın doğusundan PKK/YPG terör örgütleri ortadan kaldırılmalı.

- ABD ile güvenli bölge görüşmelerimiz sürüyor. Güvenli bölge derinliğini Deyrizor, Rakka hattına indirmeliyiz. Amaç 30 km derinliğinde 480 km uzunluğunda barış koridoru tesis etmek.

- Tüm ülkeleri Suriye ile ilgili çabalarımızı desteklemeye çağırıyorum.

- Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyacağız.

- Yemen'e ve Katar'a yönelik müdahaleler ağır sonuçlar doğurdu.

- Petrol tesislerine saldırılar nedeniyle yükselen kriz bir an önce çözülmeli.

- Gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayetinin takipçisi olacağız.

- İran'a yönelik tehditler bir an önce rasyonel zeminde çözüme kavuşturulmalı.

- Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır.

- BM'nin İsrail ile ilgili aldığı kararlar hayata geçmiyor, BM ne işe yarıyor? Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.

Ayrıntılar geliyor...