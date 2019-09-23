Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

-İklim değişikliği sınır tanımayan küresel bir sorundur.

-Türkiye yenilenebilir enerjide dünyada birinci sırada. Türkiye iklim değişikliğiyle başarıyla mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesinin farkındadır.

-Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz.

-Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında azalttık. Ülkemiz genelinde iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli gelişmeler kaydettik.

-Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. 2023'te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 35'e taşıyacağız.

Kaynak: TRT Haber