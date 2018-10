Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu Belgesinin tanıtım toplantısına katıldık. Bu toplantıda Türkiye’nin geçmişte uzun zaman eğitimin insanı geliştiren, tekemmül ettiren değil formatlayan bir mekanizma olarak görülmesinden kaynaklı sorunlar yaşadığını ifade ettik. Çocuklarımızı zihinlerini bilgiyle doldurarak diploma sahibi yapmanın peşinde koşarken onların gönül dünyalarını doyurmayı ihmal ettiğimizi söyledik. Talim ve terbiyeyi, eğitim ve öğretimi birlikte sağlamadan bu işin üstesinden gelemeyeceğimizi bir kere daha tekrarladık.

Bakanlığımızın 18 başlık altında sıralanan strateji hedeflerden oluşan 2023 Eğitim Vizyonunun insandan başlıyor olmasını isabetli bulduğumuzu belirttik. Önümüzdeki dönemde eğitimde, geçmişteki hatalardan ders alan ve gelecekteki ihtiyaçlarımız karşılayacak gerçek anlamda talim ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi hayata geçirmekte kararlıyız.

Çarşamba günü, Danıştayımız tarafından düzenlenen bir uluslararası sempozyumda, geçmişten bugüne yargı sistemimiz ile ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Özellikle de andımız kararıyla yargıda ortaya çıkan ve hiç de masum bulmadığımız sıkıntılı durumu bizzat konunun muhataplarına ifade ettik.

Cuma günü genişletilmiş il başkanları toplantımızda teşkilatımızla bir araya geldik. Genel merkezimizdeki hazırlıklar da devam ediyor YSK da takvimi yavaş yavaş oluşturmaya başladı. İnşallah yakında 31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili adımlarımızı atmaya başlıyoruz.

Cuma akşamı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin mezuniyet törenine katılarak 3253’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 98’i Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, toplam 3351 astsubayımızı görev yerlerine uğurladık.

Cumartesi günü İstanbul’da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptık. Türkiye, Fransa ve Rusya Cumhurbaşkanları ile Almanya Şansölyesi’nin katılımıyla gerçekleşen bu zirvede Suriye meselesinde gelinen yeri ve atılacak adımları konuştuk. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmelerde ağırlıklı olarak Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık. Onların sordukları soru oldu, onların şu ana kadar bilmedikleri birçok konuyu kendilerine ifade etme fırsatını buldum.

Hepimizin katıldığı zirve toplantısının ardından hem bir bildiri yayınladık.

Pazartesi günü yani dün ise, iki tarihi anı birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü, Cumhuriyetimize yakışan bir eserin açılışıyla, gerçek manada kutladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha milletimizin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Malazgirt’ten bugüne bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi ve bu şekilde devam etmesi uğrunda mücadele eden tüm gazilerimiz, şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi hürmetle yad ediyorum. Halen ülkemizin ve milletimizin bekası için gece gündüz çalışan, mücadele eden, gerektiğinde hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Sınırlarımız içinde veya dışında, nerede olursa olsun, kalbi vatan sevgisiyle dolu bir şekilde görevini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Cumhuriyet Bayramı törenlerinin sabahki bölümlerini Ankara’da gerçekleştirdikten sonra İstanbul’a geçtik ve tarihi bir törene katıldık.

Dün dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık.

Görüldüğü gibi biz, Cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki günübirlik değil inşallah bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edecek. Her uçuşta, her inişte… Burası 29 Ekim 95. yıldönümünde açılmıştı denilecek. Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu da yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu ayrı mesele. Neymiş, Cumhuriyet Bayramının bu tür resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış. Bu nasıl anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver. Ama sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından olan bu havalimanımızın ülkemize, milletimize, bölgemize ve tüm dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bizim bu havalimanımız artık dünyada en önemli hatlardan birisi olacaktır. İnşallah burası adeta bir merkez. Buradan dünyaya dağılımlar olacak. Dost ve kardeş ülkelerden 9 cumhurbaşkanı, 2 başbakan, 1 meclis başkanı, 3 başbakan yardımcısı ve 35 bakan ile 8 uluslararası kuruluş temsilcisi açılış törenine katılarak bu mutlu günümüzü bizimle paylaştılar. Kendilerine buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

İsmini İstanbul Havalimanı olarak koyduğumuz bu dev eserle birlikte Türkiye sadece transit merkez konumunu güçlendirmekle kalmamış, hava ulaşımında ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır.

Bildiğiniz gibi Yeşilköy’deki havalimanımızın statüsü aynı isimle devam edecektir. Ülkemizin en önemli markası İstanbul’un ismini en yalın haliyle yeni havalimanımızda da kullanarak 2023 ve sonrasındaki hedeflerimize uygun bir adım attığımıza inanıyorum. Bu havalimanının ihalesi 2013 yılında yapılmış, inşasına da 2015 Mayıs’ında başlanmıştı. Dikkat edin 42 ayda burası bitti. Bize yakışan bu, AK Parti iktidarına yakışan bu. İşte Berlin, 2006’da temel attı, Berlin Havalimanı hala devam ediyor ve şimdi Almanlar kendi gazetelerinden burada ‘3 kat dört kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin ne halde’ diyorlar.

Biz inandık, azmettik, hamdolsun burada havalimanı olmaz diyenler bu havalimanının olduğunu gördüler ve değerli kardeşlerim ‘burası yumuşak zemindir, burada havalimanı olmaz’ diye bahane uyduranlar havalimanının nasıl olduğunu gördüler ve görecekler. Dün 2 pisti hayata geçirdik. Diğer pistlerin inşası da devam ediyor. İnşallah ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli olan bu havalimanımızı 150 milyona, hatta ihtiyaca göre 200 milyona kadar çıkarabileceğiz.

Havalimanı 76 buçuk milyon metrekarelik bir alana kurulmuştur. Şu anda 2 pistle başladı. Yakında pist sayısı 3’e, tüm etaplar tamamlandığında pist sayısı 6’ya çıkacaktır. Havalimanımız, 2 milyon metrekareyi bulacak kapalı alanı, 6 buçuk milyon metrekare apron büyüklüğü, raylı sistemi, terminalleri, kapalı ve açık otoparkları, destek birimleri, sosyal tesisleri ve diğer üniteleriyle gerçekten iftihar verici bir eserdir.

Her alanda son teknolojiyle donatılmış, kendi enerjisini üreten, engelsiz bir proje olan havalimanımız 120 bin kişilik bir istihdama da vesile olacaktır. Daha sonraki yıllarda bu rakam 225 bin kişiye kadar yükselecektir. Havalimanının toplam yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon eurodur. Sözleşme süresince devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon eurodur.

Havalimanımız sadece bu iki kalemde vergiler hariç toplam 32,4 milyar euroluk ekonomik büyüklüğü ülkemize kazandırdı. Tek projede, tek kalemde… Türkiye bu, AK Parti iktidarı bu… Bunları biz böyle yaptık, bugünlere böyle geldik. Ama ana muhalefetin başındakilerin böyle bir anlayışı, mantığı yok. Bunlar bir defa böyle bir bütçe mantığından, böyle bir gelirlerin çeşitlendirilmesi, yatırımların çeşitlendirilmesi, bu tür şeylerden anlamazlar. Bunlar sadece kurusıkı atarlar. Bizde bu yok.

Bu dev eserin tüm aşamalarında emeği geçen, katkısı olan kurumlarımıza, beş ortaklı bu firmalarımıza, özellikle tabii burada emeği geçen mimarından mühendisine kadar tüm işçilere şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Tabii burada beşli bir konsorsiyum kurulu söz konusu. Cengiz Holding, LİMAK, Kalyon, Kolin ve bir de beşinci firma olarak MNG. Bu beş firma hakikaten burada el ele veriler, omuz omuza verdiler, acaba diyenlere o fırsatı vermediler, bu işi bitirdiler.

İç ve dış hatlarda sembolik uçuşlar hemen başlayacak ancak Atatürk Havalimanının buraya taşınma işlemi yılbaşına kadar sürecek. Dolayısıyla yeni havalimanımız birkaç ay içinde tam kapasiteyle faaliyete geçecek. Bizim için 29 Ekim diğer milli bayramlarımız gibi mutlaka anlamına uygun şekilde yad edilmesi gereken önemli bir gündür.

Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi, Gazi Mustafa Kemal’i, Cumhuriyet Bayramını da, Zafer Bayramını da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesimle var. Bu kesimin ne Cumhuriyete ne milletimize ne ülkemize en küçük faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği baki değildir. Tam tersine ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmış, hepsini de engellemeye çalışmışlardır.

Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Atatürk'e olan saygımızın ölçüsü İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve tarihi süreklilik içinde taze bir nefes olarak gördüğümüz yeni devletimizin kurucusu olmasıdır. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü tek parti devrinden kalma bir metin değildir. Milletimizin gönlündeki yerimizdir.

Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz.

Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesi mi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır. Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayı diye milleti neden kandırıyorsun ya? Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak.

Kaynak: TRT Haber