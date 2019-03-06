Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV'de katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun YPG açıklaması

Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte muhalefet sorunudur. Kendi kendiyle çelişki içinde olan bir anamuhalefet var. Ana muhalefetin başı YPG'yi kalkıp da beka sorununun bir tarafı olarak göremiyorsa bu ülkede beka sorunu nedir bunu tanımlamaktan da uzaktır. Yüze yakın vatandaşım sınırda şehit olacak sen bunu beka sorunu saymayacaksın. Hala YPG'yi bir terör örgütü olmaktan dışlıyor. Bay Kemal'e sorarsanız PKK da terör örgütü değil. YPG demek PKK demektir. ABD'li senatörler bile anlattık anlattık sonunda anladılar. Benim ziyaretime gelen ABD'li önemli bir senatöre ekranda anlattım bunları. "Haklısınız bunlar terör örgütü" dedi. CHP, İyi Parti Güney Doğu'da Doğu'da doğru dürüst bir miting yapamıyorlar. Oluşturdukları bir ittifak var ya. Bazı yerler hariç oraları HDP'ye teslim etmiş vaziyetteler. Fakat biz her yerde varız.

"Benzer şeyler yaşanırsa kayyumlar için yolu açarız"

Geçmişte yaşananlar bizim için önemli bir ders. 31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşanırsa anında yargıya götürür kayyumlar için yolu açarız. Devlet olarak belediyelere verdiğimiz mali desteği teröristlere verenlere iyi yapıyorsunuz demeyeceğiz. Hemen bu işi yargıya sevk edip kayyumları atayacağız. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği, Diyarbakır'dır. Diyarbakır'da şu anda bütün caddeler ışıl ışıl. 4 gidiş 4 geliş yollar var. Oralarda gençlerin birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluştu. Sur içi elden geçirildi. Şırnak, Van, Hakkari aynı şekilde. Bütün bu bölgede kayyumların gayretleriyle bu hale gelmiştir. Devletin bütün imkanlarını Kandil'in talimatıyla terör için kullanılması bizim için kabul edilecek bir şey değildi.

"HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle dertlenen bir parti değildir"

Denizli'de 30 bine yakın meydanda Denizlili kardeşlerim vardı. Orada öyle bir ifade kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim biliyor. Bay Kemal yalancı, bu da ondan yalanı iyi kaptı. O ne diyorsa o da onu diyor. Man adaları diye bir şey tutturdu dava açtım ve kazandık. Parayı tahsil etmedik. Bu paraların ödenmesi için CHP'liler yardım sandığı kurdu. Ben de diyorum ki ben bu parayı Mehmetçiği Güçlendirme Vakfına vereceğim. Meral hanım Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu çok iyi bilir. Meral hanım istikametini kaybetmiş birisidir, o da yalancıdır. Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Meral hanım Kürdistan diyenlerle el ele omuz omuza. Kürdistan'ı çok seviyorsan buyur Kürdistan'a git diyorum. Benim dediğim bu. Ben, HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım. HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum dedim bu terör partisine destek vermeyin. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle dertlenen bir parti değildir. HDP, Kandil'den yönetiliyor.

"Anketlere güvenmiyorum"

Anketlere güvenmiyorum. Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz. En sağlıklısı meydanların dili.

"Meydanlarda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz"

17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir parti olarak meydanlarda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Seçim çok önemli. Milletime "sandığa gelmeyenleri sandığa taşıyın" diyorum.

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