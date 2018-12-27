Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 49. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

"Yüzde 52,6'ya ihanet edemezsin"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, "Yüzde 52,6'ya ihanet edemezsin" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Teröristlerle el ele, kol kola gezene benim milletim 'yürü' demez. Bir siyasi parti seçimde toplumun desteğini almışsa, meşru bir iktidar olarak ülkeyi yönetme hakkına da sahiptir demektir.

Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim. Sen, yüzde 52,6'ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için bir yaraya merhem olmadın. 31 Mart'ta da olamayacaksın.

Bay Kemal niye cumhurbaşkanı adayı olmadın? Genel başkan olduğun halde çıkmadın. Bu mesele siyaseti anlama meselesidir, halkının gönlüne girme meselesidir. Halkının gönlüne giremeyen halkının huzuruna da çıkamaz. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışlarının ne kadar sığ, içi boş, aldatmacadan ibaret olduğunu anlatmak için anlatıyorum.

Seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52,6'lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamlarını ne yapıyor, 'dökülün sokaklara' diyor. Ama 15 Temmuz gecesinde de tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınıyor ve o darbe girişimini tüm gece orada kahvesini yudumlayarak geçiriyor."

"Bunlara göre CHP'ye hizmet eden demokrasi meşrudur"

"Ülkemizdeki çarpık zihniyeti ana muhalefet temsil ediyor" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tek parti dönemini bir kenara bırakıyorum. İşe çok partili hayattan başlayalım. 1946 seçimlerindeki açık oy, gizli tasnif CHP'ye ait. Sayımı gizli yapacaklar. Bu kimin yaptığı uygulamaydı, CHP'nindi. Bu ülke bunları gördü mü, gördü. Aynı şekilde 1960 darbesine destek verip seçilmiş başbakanı darağacında sallandırmak da bunların tarihidir. Bunların demokrasi anlayışlarını daha pek çok örnekte görebiliriz. Bunlara göre CHP'ye hizmet eden demokrasi meşrudur. Ülkemizdeki çarpık zihniyeti ana muhalefet temsil ediyor.

Milletin bayrak aşkını ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy'u şükran ve rahmetle anıyorum. Milletimizin boğulmak istendiği Büyük Harp'te, Akif bir mücahit olarak görev almakla kalmamış aynı zamanda bu millete İstiklal Marşı'nı hediye etmiştir. Güzel İstiklal Marşı'mızı bile bu CHP değiştirme yoluna gitmiştir. Biz ise, Allah bu millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin İstiklal." diyerek bu milletin İstiklal, bayrak, vatan aşkını ölümsüzleştiren büyük dava ve fikir adamı #MehmetAkifErsoy'u rahmetle ve şükranla anıyorum.https://t.co/GHnKhvFkFn pic.twitter.com/4zGvrNcFs0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Aralık 2018

"Biz hep 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz"

İktidara geldiklerinden bu yana yaptıkları yatırımları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları vurguladı:

"Geçtiğimiz cumartesi günü yeni yönetim sisteminin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. Eğitime ayırdığımız kaynak eski rakamla 161 katrilyon lira. Geldiğimizde Türkiye'de 25 havalimanı vardı ama şimdi 56 havalimanımız var. Hemen hemen hepinizin de illerinde birçoğunuzun havalimanı var. Hastanesi, üniversitesi olmayan ilimiz yok. Geldiğimizde 75 üniversite vardı şimdi 256 üniversite var. Öğretmen sayısını katlayarak artırdık.

Biz hep 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Siz istediğiniz kadar toprağın altına yatırım yapın, onun üzerinde yaşayan insanlara sahip çıkamıyorsanız devlet olarak görevinizi yerine getirmiyorsunuz demektir."

"Bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı millet verecek"

Ülkenin birliğinin, beraberliğinin bozulamayacağını, bozmak isteyenlere de en güzel cevabın sandıkta verileceğini ifade eden Erdoğan, muhtarlara şu sözlerle seslendi:

"Muhtar kardeşlerim, belediye başkanlarımız sizin emrinizdedir. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu toplantı var ya buradaki bir defa şu sizlere dağıtılan formlara şikayetlerinizi yazmalısınız. İkinci bir şey, kaymakamlar aynen sizin emrinizdedir. Ben bunu belediye başkanlarımıza onlara bu talimatı verdiğim gibi aynen kaymakamlarımıza da bu talimatı verdim, veriyorum, vermeye devam edeceğiz ve valiler de buna dahil.

Çünkü biz bu milletin efendisi değiliz, biz bu milletin hizmetkarıyız, bizim farkımız bu. İnsanına sahip çıkmayan devlet tıpkı geçmişteki gibi sadece bir avuç kesime hizmet eder hale gelmiş demektir. Önümüzdeki dönemde milletimizin dertleriyle dertlenmeye, üretmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın.

Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek."

Kaynak: TRT Haber