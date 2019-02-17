Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de halka hitap ediyor.https://t.co/AzpWXQuRIW pic.twitter.com/vOXytECXRY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti, o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ve Mart aylarında 3 milyar 24 milyon lira tarımsal destek vereceklerini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2019 Şubat ve Mart aylarında 3 milyar 24 milyon lira tarımsal destek vereceğiz.https://t.co/kZpIpUgygD pic.twitter.com/yopA01nilS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2019

Yeni askerlik sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak, "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz." bilgisini paylaştı.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Lisans ve lisansüstü için 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz.https://t.co/3ti0kIT5lc pic.twitter.com/yMYeVrSLXv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2019

Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ay artı 6 aylık askerlik uygulaması hakkında, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA