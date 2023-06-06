Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası konuşmasından satır başları şöyle:

Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızın yüreklerine inşirah düşürdüğü milyonlarca mazlum ve mağdur kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında, birliğimize, asırlık heveslerimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklama yapıyor. https://t.co/WdvbGXUvQO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2023

Bayram tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı'yla ilgili turizm sektörünü hareketlendireceğine inandığım bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. (Kurban Bayramı) 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor.

"Sığınmacıların dönüşü teşvik edilecek"

Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dualarını da alarak ana vatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz.

Biz asırlardır nice badireler atlatmış bir milletiz, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hep beraber inşa edeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra eğer önümüze bakabiliyorsak bizim bileğimizi kimse bükemez.

YSK'nın kesin sonuçlarını açıklaması akabinde 3 Haziran'da TBMM'de mazbatamızı alıp emin ettik. Ardından da 5 bini aşkın misafirimizin iştirakiyle göreve başlama töreni yaptık. Törenimize yurt dışından katılım düzeyinin yüksek olması ülkemiz adına bizleri gururlandırdı. Dünyanın 80'e yakın ülkesinden birçok üst düzey kişiyi başkentimizde ağırladık.

Bu vesileyle bir kez daha törenimize iştirak eden tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gerçek dostlarına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Gösterdikleri bu kadirşinaslığı unutmayacağımızı bilmelerini istiyorum. Aynı şekilde yurt içinden törene katılan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır.https://t.co/iAOLtOo0wA pic.twitter.com/GIeE1YhLz5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2023

Türkiye'nin tüm güzelliklerini o gün orada müşahede ettik. Bugüne kadar ülkemizin beşeri hazinesinin değerini bilen biri olarak bundan sonra da aynı tavrımızı sürdüreceğiz.

"Muhalefetin daha Türkiye odaklı bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz"

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna bir kez daha gösterdik. Buradaki mesajların tüm bileşenleriyle muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhalefetin daha Türkiye odaklı bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz.

Biz sonuçtan bağımsız Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Bundan sonra da adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Her yeni başlangıç, yeni bir heyecan demektir. Biz de Kabinemizi açıklamak suretiyle bismillah diyerek hep birlikte yola çıktık. Bizde kesinti veya kopukluk değil devamlılık esastır. Bir taraftan politikalarımızı yenilerken diğer taraftan özümüze hep bağlı kaldık.

Bulunduğumuz görevlerin hepsini bir bayrak yarışı olarak gördük. 21 yıldır başarı hikayemizde tüm dava arkadaşlarımızın emeği, çabası vardır. İnşallah bizler de emaneti hakkıyla taşıyacak ve bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Önceki bakanlarımızın zorlukların aşılmasındaki sergiledikleri insan üstü çabalar her türlü takdirin üzerindedir. Rabbim hepsinden razı olsun. Ne biz ne milletimiz bu hizmetleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Biz de kendileriyle yakış istişarede olmaya devam edeceğiz.

"İstikrar ve güven ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

İstikrar ve güven ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Kabine üyelerimiz uzmanlık alanları itibarıyla Türkiye Yüzyılının kurucuları olma kapasitesine sahiptir. Asıl olay alınan mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir. Türkiye daha da çalışmaya mecburdur. Ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız.

21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı bulan siyasi hayatımız, hizmet ve eser siyasetidir. Milletimize aşkla hizmet ettik. Seçim dönemlerinde bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Ne söz verdiysek göreve gelince yerine getirmeye gayret ettik. Bizim farkımız burası. Sözüne sadık bir yönetim olarak tam 17 kez milletimizin takdirini kazandık. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamız.

Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız. 2 kavramın uygulayıcısı olacağız. İstikrar ve güven... Biz bunlarla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız.https://t.co/iAOLtOo0wA pic.twitter.com/k9UpAb9HWk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2023

"Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız"

Aile ve Gençlik Bankasının kurulmasından ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına kadar her adımız atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi meclis'in takdirine yeniden sunacağız.

Gabar petrolüyle ileriye taşıdığımız enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Eğitimi en başta tutacağız. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz önce bunu başaracağız.

Terör örgütlerine zehir tacirlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam edeceğiz. Engelli, yaşlı, yetim ve gazilerimizin daha güçlü bir şekilde yanlarında olacağız. Farklı projeleri devreye alacağız.

Savunma Sanayii adımlarına yenilerini ekleyeceğiz. Togg gibi katma değeri yüksek ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Rekabet gücümüzü artırarak ihracatımızı yukarı taşıyacağız. Yollar tüneller, hızlı tren hatlarıyla ülkemizi ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz. Gençlerimizi her konuda destekleyeceğiz.

"Enflasyonu tek haneye indireceğiz"

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Son dönemde açıklanan verileri öncü sinyaller olarak değerlendiriyoruz. Seçimlerin istikrardan yana sonuçlanması ekonomimize güveni artırmıştır. Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız.

Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız.

Deprem bölgemizi eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Büyümeden taviz vermeden Türk ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.

Buğday ve arpa alım fiyatları belirlendi

Buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için 1000 lira, arpa için 500 lira destek verilecek.