Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YİK toplantısı başladı
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı basına kapalı yapılıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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