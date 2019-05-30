Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Barzani'yi IKBY başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.



Cumhurbaşkanımız görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani’yi tebrik etmiştir. — T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (@iletisim) 30 Mayıs 2019

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