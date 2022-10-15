Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden kazasının yaşandığı bölgeye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.
Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Etiketler: Bartın Maden Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 13:28
- 13:35
- 13:26
- 13:15
- 12:38
Sıradaki Haber
Bakan Dönmez: Arama-kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz