Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonu açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da balık av sezonunun açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de toplanan kalabalığa seslendi.

"Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız." diyen Erdoğan, balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına balıkçıların mutlaka riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımızla ilgili tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız. Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım. Bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." dedi.

Erdoğan, denize açılacak tüm balıkçılara bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Balık av sezonu dualarla açıldı

Erdoğan'ın konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla balık av sezonu açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen balıkları denize bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara balık dağıttı

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra bir balıkçı teknesine bindi. Burada kaptan köşküne çıkan Erdoğan, sonrasında tekneden inerek vatandaşlara balık dağıttı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kireçburnu'na gelirken vatandaşlar aracının önüne keserek sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Açılışa katılan balıkçı gemileri Türk bayraklarıyla donatılırken, Sahil Güvenlik ve özel harekat ekipleri de denizde güvenlik önlemi aldı.

Bazı teknelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterleri asılırken, bazılarında ise "Reis hoş geldin" yazılı pankartlar açıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA