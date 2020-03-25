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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Gül ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile saat 14.00'te telekonferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile telekonferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmede ceza infaz düzenlemesi, yargıda alınan koronavirüs önlemleri ele alındı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan abdulhamit gülSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:49
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