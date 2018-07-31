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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeliyi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Kaynak: AA

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