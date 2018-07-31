Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Kaynak: AA