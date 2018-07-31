Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Kaynak: AA