Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evine gitti. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi sürüyor.
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Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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