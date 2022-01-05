Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. İki lider 14.00'te Bahçeli'nin konutunda bir araya gelecek. Görüşmeye dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Fatih Oruk aktardı.https://t.co/N6GuquRkTg pic.twitter.com/pJGMKZUdgB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beytepe'deki konutunun kapısında karşıladı. Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi 14.05'te başladı.

Görüşmede, ekonomideki son gelişmeler sonrası hükümetin aldığı tedbirler ele alınıyor.



Siyasetteki son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Görüşmenin Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare, hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi anlamını taşıyor" dedi.

Erdoğan, Bahçeli’yi 4 Ağustos 2021’de de Ankara’daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.