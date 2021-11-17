Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüştü
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
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