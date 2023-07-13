Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesinin saat 14.00'te başlaması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede; iki lider, iç ve dış gelişmeleri değerlendirecek.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıkların ele alınacağı belirtiliyor.

Görüşmede ayrıca, tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da istişare edilecek.

İki lider, en son 21 Haziran'da Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda bir araya gelmişti.