Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te görüşecek.
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Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP
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