Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceği Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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