Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. İki lider 14.00'te Bahçeli'nin konutunda bir araya gelecek. Görüşmeye dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Fatih Oruk aktardı.https://t.co/N6GuquRkTg pic.twitter.com/pJGMKZUdgB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022
Görüşme saat 14.00'te, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek. İki liderin görüşmesinde siyaset ve ekonomideki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Erdoğan, Bahçeli’yi 4 Ağustos 2021’de de Ankara’daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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