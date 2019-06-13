Bakan Çavuşoğlu: YPG ile iş birliği yapmak Fransa'ya yakışmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

Teröristlerin sığınakları Pençe Harekatı ile yerle bir ediliyor