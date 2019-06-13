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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
13 Haziran 2019 Perşembe 11:51 - Son Güncelleme 13 Haziran 2019 Perşembe 12:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek görüşmenin saat 13.30’da başlayacağı bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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