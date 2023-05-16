Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.
Görüşme devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 16, 2023
Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik.…