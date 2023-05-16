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Gündem
TRT Haber 16.05.2023 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

Görüşme devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi

 

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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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