Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
[Fotoğraf: Erdoğan Dijital Medya]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.
Görüşmede Meclis çalışmalarına ilişkin başlıkların masada olması bekleniyor.
Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin iki lider tarafından değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyet, Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerine teklifin detaylarını anlatmıştı. Kısa süre içinde Meclis'e gelmesi beklenen teklife ilişkin Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlar konuşulacak.
Ekonomik gelişmeler ele alınacak
Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi son olarak 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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