Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.20'de başladı.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.
Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri de selamladıktan sonra görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları @trthaber’de.https://t.co/HVUG8kCu0j pic.twitter.com/IMVAKtviQP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2022
Etiketler: AK Parti Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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